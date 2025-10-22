Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj pricestoval na rokovania do Nórska

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Autor TASR
Oslo 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestoval do Osla, kde ho prijal nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Ich stretnutie sa konalo vo vojenskej časti medzinárodného letiska Gardermoen v Osle kvôli nedostatku času – Zelenského totiž v stredu očakávajú aj vo Švédsku, kde sa stretne s premiérom krajiny Ulfom Kristerssonom.

Ako informovala agentúra AFP, nórsky premiér ubezpečil, že Nórsko podporuje Ukrajinu v jej snahe o silný a spravodlivý mier, ktorý si ukrajinský ľud zaslúži. Störe zdôraznil nevyhnutnosť udržiavať úzky dialóg s ukrajinským vedením, aby sa zabezpečilo, že poskytovaná pomoc spĺňa potreby Ukrajiny.

Nórsko v stredu oznámilo, že Ukrajine bude pridelených ďalších 1,5 miliardy nórskych korún z celkového rozpočtu 275 miliárd korún na nákup plynu. Ide o reakciu na konanie Ruska, ktoré s blížiacou sa zimou opäť zintenzívňuje útoky na ukrajinské energetické zariadenia.

Zelenského počas návštevy v Nórsku sprevádza prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorí v Osle zostanú niekoľko dní.

V programe stretnutia so švédskym premiérom Kristerssonom má byť diskusia o vojne, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, ako aj bilaterálna spolupráca v oblasti obrany. Rokovanie sa bude konať v meste Linköping, kde sídli zbrojárska skupina Saab, ktorá okrem iných zbraní vyrába aj stíhačky Gripen.

Ukrajinské médiá informovali, že Zelenskyj by sa 23. októbra mohol zúčastniť na summite Európskej rady v Bruseli. Nemenovaný zdroj z EÚ uviedol, že jeho účasť nebola potvrdená, ale je možná, pretože ukrajinský prezident dostal pozvanie od predsedu Európskej rady Antónia Costu.

Úrad britského premiéra uviedol, že 24. októbra sa v Londýne za účasti Zelenského uskutoční stretnutie koalície štátov ochotných zapojiť sa do pomoci Ukrajine.

Posledný summit tejto koalície sa konal 4. septembra v Paríži. Po jeho skončení francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že 26 koaličných krajín je buď pripravených nasadiť vojakov na Ukrajinu, alebo poskytnúť zdroje na podporu koaličných síl s cieľom zaistiť bezpečnosť Ukrajiny na súši, mori alebo vo vzduchu. Podľa Macrona by mierový kontingent mohol byť pripravený na nasadenie už deň po prímerí alebo dosiahnutí mierovej dohody.
