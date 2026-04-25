< sekcia Zahraničie
Zelenskyj pricestoval na rokovania o bezpečnosti a energetike
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Baku 24. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pricestoval do Azerbajdžanu na rokovania o energetike a bezpečnosti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, píše TASR.
„Pristáli sme v Azerbajdžane,“ uviedol anonymný predstaviteľ s tým, že cieľom návštevy sú rokovania o „bezpečnosti a energetickej spolupráci a koordinácii“.
Zelenskyj predtým navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ukrajina má totiž záujem o zdieľanie svojej expertízy v oblasti dronov s krajinami Perzského zálivu zasiahnutými vojnou s Iránom, uvádza AFP.
Ukrajina a Azerbajdžan zdieľajú blízky vzťah. Baku od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 opakovane vyjadrilo podporu teritoriálnej integrity Ukrajiny a viackrát jej poslalo humanitárnu pomoc.
Vzťahy medzi Azerbajdžanom a Ruskom naopak ochladli v priebehu uplynulých rokov najmä po tom, čo v roku 2024 azerbajdžanské civilné lietadlo omylom zostrelil ruský protivzdušný systém. Pri incidente zahynulo 38 ľudí.
