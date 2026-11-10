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Zelenskyj pricestoval na rokovania so severskými lídrami
V utorok sa v metropole Spojených arabských emirátov zároveň začali priame rokovania medzi Kyjevom a Moskvou za účasti USA.
Autor TASR
Kodaň 10. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pricestoval do Dánska, aby so severskými lídrami rokoval o vojenskej podpore, protivzdušnej obrane a bezpečnosti energetickej infraštruktúry, uviedli dánske úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Som hrdá na to, že môžem privítať prezidenta Zelenského a severských lídrov v Dánsku. Boj Ukrajincov za slobodnú Ukrajinu a Európu pokračuje,“ povedala dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení.
Severské krajiny patria k hlavným podporovateľom Kyjeva a Zelenskyj sa tiež koncom októbra v nórskom Osle stretol s vyslancami amerického prezidenta.
V utorok sa v metropole Spojených arabských emirátov zároveň začali priame rokovania medzi Kyjevom a Moskvou za účasti USA. „Takmer päť rokov po začatí invázie pokračuje bombardovanie civilistov, humanitárnych centier a vodárenských a vykurovacích zariadení. Preto si musíme zachovať svoj postoj,“ uviedla Frederiksenová.
Polícia v Kodani v utorok oznámila, že v najbližších dňoch budú posilnené bezpečnostné opatrenia na verejných priestranstvách. Zaviedla tiež zákaz používania dronov nad hlavným mestom do 12. novembra.
„Som hrdá na to, že môžem privítať prezidenta Zelenského a severských lídrov v Dánsku. Boj Ukrajincov za slobodnú Ukrajinu a Európu pokračuje,“ povedala dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení.
Severské krajiny patria k hlavným podporovateľom Kyjeva a Zelenskyj sa tiež koncom októbra v nórskom Osle stretol s vyslancami amerického prezidenta.
V utorok sa v metropole Spojených arabských emirátov zároveň začali priame rokovania medzi Kyjevom a Moskvou za účasti USA. „Takmer päť rokov po začatí invázie pokračuje bombardovanie civilistov, humanitárnych centier a vodárenských a vykurovacích zariadení. Preto si musíme zachovať svoj postoj,“ uviedla Frederiksenová.
Polícia v Kodani v utorok oznámila, že v najbližších dňoch budú posilnené bezpečnostné opatrenia na verejných priestranstvách. Zaviedla tiež zákaz používania dronov nad hlavným mestom do 12. novembra.