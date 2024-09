Zelenskyj pricestoval na stretnutie ministrov obrany na Ramsteine

Berlín 6. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok na leteckú základňu Ramstein v Nemecku, aby sa zúčastnil na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Oznámil to na sociálnych sieťach samotný ukrajinský prezident, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Zelenskyj na začiatku stretnutia vyzval vojenských spojencov Ukrajiny, aby ignorovali "červené čiary" Ruska a dovolili Kyjevu používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na území Ruska.



"Potrebujeme schopnosti spojené s používaním zbraní dlhého dosahu nielen na okupovanom území Ukrajiny ale aj na ruskom území, aby malo Rusko motiváciu snažiť sa o mier," uviedol ukrajinský prezident na začiatku stretnutia na vojenskej základni. Zároveň poukázal na to, že Ukrajina potrebuje viac zbraní, aby mohla "vyhnať ruské sily" zo svojho územia.



Americký minister obrany Lloyd Austin na začiatku rokovaní oznámil, že šéf Bieleho domu Joe Biden schváli v piatok ďalšiu bezpečnostnú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 250 miliónov dolárov.



Ukrajinský prezident na sociálnych sieťach informoval, že počas návštevy Nemecka sa stretne aj so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. Z Nemecka podľa svojich slov odcestuje do Talianska na medzinárodné ekonomické fórum Ambrosetti a absolvuje rokovania s premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny je neformálna aliancia približne 50 krajín podporujúcich Ukrajinu, ktorá vznikla krátko po vpáde ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Piatkové stretnutie bude v poradí 24. stretnutím tejto skupiny.



Zelenskyj sa v piatok na stretnutí ministrov obrany kontaktnej skupiny na základni Ramstein na západe Nemecka zúčastnil v piatok prvýkrát, píše agentúra Reuters.