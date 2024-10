Zelenskyj pricestoval na summit Ukrajina – juhovýchodná Európa

Záhreb 9. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu do Chorvátska na summit Ukrajina – juhovýchodná Európa. Oznámil to samotný Zelenskyj na sociálnej sieti X, informuje TASR.



"Dorazil som do Chorvátska, aby som sa stretol s premiérom Andrejom Plenkovičom a predstaviteľmi ďalších krajín tohto regiónu a zúčastnil sa na treťom summite Ukrajina – juhovýchodná Európa," uviedol Zelenskyj, pričom zverejnil aj fotografie z letiska.



Ukrajinský prezident ďalej informoval, že s Plenkovičom bude rokovať o obrannej spolupráci, rehabilitácii ranených ukrajinských vojakov a obnove Ukrajiny.



"Na summite vo formáte Ukrajina + 12 budeme rokovať o medzinárodných snahách o priblíženie mieru, o implementácii mierového plánu (Ukrajiny), o našej spoločnej reakcii s partnermi na bezpečnostné výzvy, ako aj o spolupráci na ceste do Európskej únie a NATO," napísal Zelenskyj.



Chorvátsko na summite hostí predstaviteľov 12 krajín juhovýchodnej Európy a Zelenského. Okrem Plenkoviča a ukrajinského prezidenta sa na ňom zúčastnia aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory, Grécka, Kosova, Moldavska, Severného Macedónska, Slovinska, Srbska, Rumunska a Turecka, píše agentúra AFP.



Tento summit ukáže, že Ukrajinu a Ukrajincov podporuje v boji za slobodu celý región, uviedol Plenkovič. Zároveň prisľúbil, že Chorvátsko bude Ukrajine ďalej preukazovať solidaritu a poskytovať vojenskú pomoc.