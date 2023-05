Zelenskyj pricestuje v nedeľu do Nemecka, potvrdili vládne zdroje

Berlín 13. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje v nedeľu na návštevu Nemecka, kde sa stretne s tamojšími predstaviteľmi. S odvolaním sa na oficiálne zdroje o tom v sobotu informovali agentúry DPA a AFP.



Aktuálne sa ukrajinský prezident nachádza na návšteve Talianska.



Podľa agentúry DPA Zelenskyj počas nedeľňajšej návštevy prevezme v mene ukrajinského ľudu prestížnu Cenu Karola Veľkého. Pôjde o prvú Zelenského návštevu v Nemecku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Program Zelenského návštevy zatiaľ nebol zverejnený. Nie je jasné ani to, či pricestuje do Nemecka už v sobotu večer, alebo až v nedeľu.



Vládne zdroje potvrdili Zelenského nedeľňajšiu návštevu v Nemecku po tom, ako nemecké ministerstvo obrany v sobotu ohlásilo nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 2,7 miliardy dolárov. Dodávky budú okrem iného obsahovať 20 ďalších bojových vozidiel pechoty typu Marder, ako aj 30 tankov Leopard 1 a štyri systémy protivzdušnej obrany Iris-T-SLM.



O Zelenského možnej ceste do Nemecka sa hovorilo už od začiatku mája. Nemecké bulvárne noviny B.Z. vtedy napísali, že polícia v Berlíne sa pripravuje na návštevu ukrajinského prezidenta, ktorá by sa mala uskutočniť 13. a 14. mája.



Berlínska polícia začala v tejto súvislosti vyšetrovať únik utajovaných informácií, ktoré podľa neho obsahoval článok nemeckých novín. Na zverejnenú informáciu s nevôľou reagoval aj Kyjev.