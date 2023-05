Zelenskyj pricestuje večer do Paríža, tvrdia diplomatické zdroje

Berlín/Paríž 14. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje v nedeľu večer do francúzskej metropoly Paríž, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje.



V Paríži sa Zelenskyj podľa citovaných zdrojov stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa novín Le Figaro sa stretne aj s premiérkou Élisabeth Borneovou a ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou. Lietadlo so Zelenským by malo pristáť na leteckej základni Vélizy-Villacoublay neďaleko Paríža.



Volodymyr Zelenskyj v nedeľu absolvoval návštevu Nemecka, počas ktorej sa stretol s kancelárom Olafom Scholzom a s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Od šéfa nemeckej vlády dostal prísľub, že Berlín bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to len bude potrebné.



V sobotu bol ukrajinský prezident na návšteve Talianska, kde absolvoval schôdzky s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Na súkromnej audiencii vo Vatikáne ho prijal aj pápež František, s ktorým Zelenskyj hovoril aj o deportáciách ukrajinských detí do Ruska.