< sekcia Zahraničie
Zelenskyj prikázal reagovať na útoky na železničnú infraštruktúru
Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí.
Autor TASR
Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prikázal veleniu armády reagovať na narastajúci počet ruských útokov proti dopravnej infraštruktúre. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ruská armáda sa naďalej zameriava na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre. Konkrétne došlo k útokom v Dnepropetrovskej oblasti a v Záporoží,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Doplnil, že energetický systém krajiny zostáva vážne poznačený nedávnymi ruskými útokmi infraštruktúru. Podľa jeho slov je v hlavnom meste Kyjev stále viac než 200 budov bez vykurovania, zatiaľ čo teploty v oblasti klesli na mínus 17 stupňov Celzia.
Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí. Dodal, že nedošlo k „cieleným útokom ruských rakiet ani iránskych dronov typu Šáhid na energetickú infraštruktúru“.
Druhé kolo trojstranných rozhovorov medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o zastavení vojny na Ukrajine sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Abú Zabí. V pondelok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Ruská armáda sa naďalej zameriava na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre. Konkrétne došlo k útokom v Dnepropetrovskej oblasti a v Záporoží,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Doplnil, že energetický systém krajiny zostáva vážne poznačený nedávnymi ruskými útokmi infraštruktúru. Podľa jeho slov je v hlavnom meste Kyjev stále viac než 200 budov bez vykurovania, zatiaľ čo teploty v oblasti klesli na mínus 17 stupňov Celzia.
Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí. Dodal, že nedošlo k „cieleným útokom ruských rakiet ani iránskych dronov typu Šáhid na energetickú infraštruktúru“.
Druhé kolo trojstranných rozhovorov medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o zastavení vojny na Ukrajine sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Abú Zabí. V pondelok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.