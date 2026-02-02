Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj prikázal reagovať na útoky na železničnú infraštruktúru

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí.

Autor TASR
Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prikázal veleniu armády reagovať na narastajúci počet ruských útokov proti dopravnej infraštruktúre. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ruská armáda sa naďalej zameriava na teror proti našej logistike – predovšetkým železničnej infraštruktúre. Konkrétne došlo k útokom v Dnepropetrovskej oblasti a v Záporoží,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Doplnil, že energetický systém krajiny zostáva vážne poznačený nedávnymi ruskými útokmi infraštruktúru. Podľa jeho slov je v hlavnom meste Kyjev stále viac než 200 budov bez vykurovania, zatiaľ čo teploty v oblasti klesli na mínus 17 stupňov Celzia.

Zelenskyj informoval o útokoch na niektoré energetické objekty v oblastiach pri fronte a v pohraničí. Dodal, že nedošlo k „cieleným útokom ruských rakiet ani iránskych dronov typu Šáhid na energetickú infraštruktúru“.

Druhé kolo trojstranných rozhovorov medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o zastavení vojny na Ukrajine sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Abú Zabí. V pondelok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
