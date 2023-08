Zelenskyj priletel do Atén, stretne sa s lídrami Balkánu i Leyenovou

Atény 21. augusta (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v pondelok na vopred neohlásenú návštevu Atén, kde sa stretne s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a zúčastní sa na neformálnej večeri lídrov balkánskych krajín. Oznámila to kancelária gréckeho premiéra, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



O príchode do Grécka informoval na platforme Telegram aj samotný Zelenskyj. Uviedol, že na programe má tiež schôdzku s gréckou prezidentkou Katerine Sakellaropulosovou.



V pondelok sa v Aténach koná neformálna večera najvyšších predstaviteľov deviatich balkánskych krajín. Zúčastnia sa na nej aj Zelenskyj, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Večera sa koná pri príležitosti 20. výročia summitu EÚ-západný Balkán, na ktorom v Solúne potvrdili európsku perspektívu pre tento región. Zelenskyj do gréckej metropole priletel z Dánska, kde bol od nedele a rokoval tam s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a v pondelok vystúpil v dánskom parlamente.



Dánsko bolo jeho treťou víkendovou zastávkou v rámci vopred neohláseného turné po európskych krajinách. V sobotu pricestoval Zelenskyj do Švédska, kde s premiérom Ulfom Kristerssonom rokoval o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. Kristersson neskôr v pondelok naznačil, že Švédsko zatiaľ Kyjevu svoje gripeny neposkytne.



V nedeľu sa ukrajinský prezident presunul najprv do Holandska, kde stretol s premiérom Markom Ruttem. Ten následne potvrdil, že Dánsko a Holandsko poskytnú Ukrajine stíhačky F-16. Informáciu neskôr v nedeľu potvrdila aj dánska premiérka Frederiksenová.