Zelenskyj: Prímerie môže zrušiť potrebu stretnutia s Putinom

Ankara 15. mája (TASR) - Priame rokovania Ukrajiny a Ruska v tureckom Istanbule sa začnú v noci alebo až v piatok, oznámil vo štvrtok popoludní v Ankare ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina je podľa jeho slov na rozhovory pripravená. Súčasne však dodal, že ak sa ukrajinská a ruská delegácia dohodnú na prímerí medzi znepriatelenými stranami, osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nebude potrebné. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Zelenskyj na tlačovej konferencii po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom potvrdil, že na rokovaniach sa osobne nezúčastní, ale vysiela delegáciu, ktorej vedením poveril ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova. Sprevádzať ho budú vojenskí a spravodajskí dôstojníci.



Ukrajinská delegácia bude mať podľa Zelenského mandát vyjednávať o prímerí s Ruskom a v Istanbule zostane až do piatka. Okrem Ukrajincov a Rusov budú na rokovaniach prítomní aj americkí a tureckí predstavitelia, dodal.



„Nemôžeme behať po svete a hľadať Putina,“ povedal Zelenskyj. Podľa neho je Putinova neúčasť na rokovaniach prejavom neúcty voči Erdoganovi aj voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zopakoval, že Rusko je potrebné dostať pod väčší politický a ekonomický tlak a uvaliť naň prísnejšie sankcie, ak nepreukáže ochotu rokovať o prímerí.



Ukrajinská hlava štátu podľa Reuters podporuje okamžitý a bezpodmienečný 30-dňový pokoj zbraní. Putin ale povedal, že najprv chce začať rozhovory, na ktorých by sa mohli prediskutovať podrobnosti takéhoto prímeria. Do Istanbulu vyslal delegáciu vedenú Vladimirom Medinským, hlavným ruským vyjednávačom aj počas mierových rokovaní pred troma rokmi.



Medinskij vo štvrtok povedal, že Moskva považuje nadchádzajúce rokovania s Kyjevom ako pokračovanie tých, ktoré sa uskutočnili v roku 2022 v prvých týždňoch ruskej invázie na Ukrajinu. Ruský vyjednávač trvá na tom, že ním vedená delegácia má potrebné právomoci na vyjednávanie s ukrajinskou stranou a jej cieľom bude „hľadať možné riešenia“ toho, čo Moskva označuje za základné príčiny konfliktu.



Nemenovaný zdroj agentúry TASS povedal, že ruský tím sa po Medinského tlačovej konferencii presunul na určené miesto rokovaní, kde bude čakať na ukrajinskú stranu.



Erdogan podľa svojej kancelárie Zelenskému na schôdzke povedal, že Turecko je pripravené hostiť rokovania medzi ním a Putinom, kedykoľvek na to budú lídri pripravení. Erdogan si podľa slov Zelenského myslí, že vojna na Ukrajine sa musí s ohľadom na súčasnú situáciu skončiť priamymi rokovaniami medzi Moskvou a Kyjevom.



Rusko má viac ako tri roky po invázii na bojisku prevahu a tvrdí, že Kyjev by mohol prestávku v bojoch využiť na povolanie ďalších vojakov a získanie ďalších západných zbraní, píše Reuters.