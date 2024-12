Zelenskyj: Prímerie s Ruskom môže vojnový konflikt zmraziť

Brusel 19. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po rokovaniach s lídrami členských krajín EÚ na summite v Bruseli upozornil, že akékoľvek rozhovory o prímerí na Ukrajine sa môžu uskutočniť len vtedy, keď bude jasné, čo bude nasledovať po nich. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Zelenskyj na tlačovej konferencii povedal, že iba európske bezpečnostné záruky nebudú pre Ukrajinu "dostatočné", pretože tieto záruky musia pochádzať od NATO. Čo znamená aj súhlas Spojených štátov, najsilnejšieho zo spojencov Aliancie.



Prezident odmietol povedať, či na stredajšej večeri, ktorú pre lídrov z užšej skupiny európskych krajín usporiadal generálny tajomník NATO Mark Rutte, dostal prísľub nejakých bezpečnostných záruk alebo či sa tam hovorilo o možnom vyslaní európskych mierových jednotiek na Ukrajinu v prípade mierovej dohody s Ruskom.



"Neexistujú takéto rozhodnutia," povedal a spresnil, že nemôže poskytnúť podrobnosti z tohto stretnutia, kým nebudú prijaté konkrétne rozhodnutia. A tie podľa jeho slov musia prísť z Európy aj z USA.



Zelenskyj pred novinármi povedal, že akékoľvek rozhovory o prímerí na Ukrajine sa môžu uskutočniť len vtedy, keď bude jasné, čo bude nasledovať po uzavretí prímeria.



"Je potrebné myslieť na to, čo sa stane zajtra, aby sme dnes dosiahli prímerie. Inak konflikt len zmrazíte," vysvetlil. V tejto súvislosti dodal, že Ukrajina chce ukončiť vojnu, ale pre stabilný mier musí existovať aj "silná pozícia a bezpečnostné záruky". Podľa jeho vyjadrenia žiadne prímerie nezabráni Rusku v ďalších útokoch po niekoľkých týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.



Pri otázkach z oblasti obrany Zelenskyj uviedol, že jeho krajina potrebuje najmenej 19 ďalších protiraketových systémov, aby mohla chrániť svoje energetické zariadenia počas nadchádzajúcej zimy. Potvrdil, že vojenské zásielky z Kanady a Nemecka prebiehajú, a zároveň vyzval na ďalšiu pomoc pri ochrane ukrajinskej elektrickej siete.



Novinári sa ho pýtali aj na to, aké emócie pociťuje v súvislosti s druhým funkčným obdobím amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenskyj na to zareagoval vtipnou replikou: "Čo si myslím? Čo pociťujem? Vitaj Donald!" A dodal, že si veľmi želá, aby Trump Ukrajincom pomohol "dokončil túto vojnu".



"Veľmi ho chcem mať na našej strane. Je to pre mňa veľmi dôležité, chcem s ním prediskutovať ďalšie podrobnosti," odkázal Zelenskyj. Vyhlásil tiež, že ruský prezident Vladimir Putin je "nebezpečný" pre celý svet a že žije "vo svojom vlastnom akváriu".



"Myslím si, že Putin je veľmi nebezpečný, nestará sa o ľudské životy... Myslím si, že je naozaj šialenec. Miluje zabíjanie," uviedol v závere svojho vystúpenia.