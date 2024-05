Zelenskyj: Prímerie s Ruskom teraz nemá zmysel; Moskva by ho zneužila

Kyjev/Londýn 25. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prvý raz poskytol rozhovor stredoázijským médiám, pričom s nimi hovoril po rusky. Stretnutie v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny sa uskutočnilo v budove jedného z vydavateľstiev zničených v dôsledku ostreľovania ruskou armádou, informovala v sobotu britská stanica BBC.



Na margo možného prímeria s Ruskom Zelenskyj uviedol, že nevidí možnosť dosiahnutia takejto dohody. Obáva sa, že ruská strana by prímerie mohla využiť na posilnenie svojich bojových pozícií na fronte.



Pripustil, že prímerie by malo zmysel, ak by sa ruské jednotky nachádzali na línii spoločnej hranice Ukrajiny s Ruskom. V súčasnej situácii, keď sú ruské jednotky na území Charkovskej oblasti, by sa však mohlo stať, že ruská ťažká vojenská technika sa nezastaví, a bude pokračovať v pohybe.



Zelenskyj v rozhovore priznal, že jeden zo západných lídrov navrhol, aby súhlasil s prímerím a potom monitoroval ďalší vývoj udalostí.



Ukrajinský prezident však argumentuje, že ak ruská strana dohodu nesplní, bude mimoriadne ťažké zastaviť jej postup. "Preto je to pre nás veľmi nebezpečné," povedal Zelenskyj.



Uviedol tiež, že straty ruskej armády počas pokusu o prienik v Charkovskej oblasti, ktorý sa začal približne pred dvoma týždňami, sú veľmi veľké: pomer strát bol osem ruských na jedného Ukrajinca.



"Jeden Ukrajinec na osem Rusov. (Ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch," myslí si Zelenskyj.



V časti rozhovoru venovanej spolupráci stredoázijských štátov a Ruska Zelenskyj zdôraznil, že ani jeden by nemal mať strategické spojenectvo s Putinom. Ukrajinský prezident si totiž myslí, že medzi "najbližšie ciele" Ruska patria pobaltské štáty, Moldavsko a Kazachstan.



Upozornil, že lídri stredoázijských štátov, ktoré majú k vojne na Ukrajine neutrálny postoj, vo všeobecnosti viac inklinujú k Ruskej federácii. Zelenskyj túto nerovnováhu v postojoch objasnil tým, že vrcholní politici zo Strednej Ázie majú "strach z Kremľa a boja sa Putina".