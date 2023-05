Zelenskyj pripomenul obete a žiadal posilnenie protivzdušnej obrany

Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom videopríhovore žiadal posilnenie protivzdušnej obrany svojej krajiny. Takisto pripomenul pondelňajšie vzdušné útoky Ruska, pri ktorých prišlo o život viacero osôb. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ukrajina podľa prezidentových slov so svojimi partnermi spolupracuje tak aktívne, ako je len možné, aby zvýšila spoľahlivosť ochrany svojho vzdušného priestoru.



"Len minulú noc od polnoci do siedmej ráno sa nám podarilo zostreliť 15 ruských rakiet," povedal Zelenskyj. Dodal, že Ukrajine sa "nanešťastie" nepodarilo zostreliť všetky ruské strely.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj v pondelok oznámil, že v priebehu noci Rusi na Ukrajinu vypálili 18 striel s plochou dráhou letu.



Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že pri ruskom útoku na dedinu v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny prišiel o život jeden tínedžer - 14-ročný chlapec. Dve osoby prišli o život pri ďalšom útoku v meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti.



"Štyridsiatim ďalším osobám - ženám, deťom a mužom - bola poskytnutá zdravotná starostlivosť po tom, ako utrpeli zranenia a traumy," napísal Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude reagovať na každý takýto útok a nedá ruským okupantom príležitosť.



Moskva minulý týždeň po niekoľkotýždňovej prestávke obnovila raketové útoky na ukrajinské mestá a infraštruktúru. Útok z 28. apríla, ktorý zasiahol výškový bytový dom v meste Umaň v stredoukrajinskej Čerkaskej oblasti, si vyžiadal 23 mŕtvych, medzi ktorými bolo aj šesť detí vo veku od 1,5 roka do 17 rokov.