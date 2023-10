Zelenskyj prirovnal útok na Izrael k invázii Ruska na Ukrajinu

Kodaň 9. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok prirovnal víkendový útok militantného hnutia Hamas na Izrael k invázii Ruska na Ukrajinu a v súvislosti s oboma konfliktmi kritizoval Irán. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Jediný rozdiel je v tom, že Izrael napadla teroristická organizácia a Ukrajinu teroristický štát," vyhlásil Zelenskyj prostredníctvom videospojenia na zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Kodani.



Izraelskí novinári, ktorí boli na Ukrajine a videli dôsledky tamojšej brutality, sú teraz podľa neho svedkami toho istého vo svojej vlasti.



Zároveň poukázal na úlohu Iránu v oboch konfliktoch. "Irán nemôže povedať, že nemá nič spoločné s tým, čo sa deje na Ukrajine, keď Rusku predáva (drony) Šáhid. Irán nemôže povedať, že nemá nič s tým, čo sa deje v Izraeli, ak jeho predstavitelia tvrdia, že podporujú to, čo sa v Izraeli deje," uviedol ukrajinský prezident.



"Toto nie je čas na stiahnutie sa z medzinárodnej scény k vnútorným konfliktom. Nie je teraz čas na to, aby sme sa izolovali. Nie je čas ostať potichu alebo predstierať, že teror na jednom kontinente neovplyvňuje medzinárodné záležitosti," vyhlásil Zelenskyj.



Podľa denníka The Guardian tak možno nepriamo kritizoval republikánov v americkom Kongrese. Americký kongresmani totiž minulý týždeň odvolali z funkcie predsedu Snemovne reprezentantov republikána Kevina McCarthyho, čomu predchádzala vzbura poslancov z radikálneho krídla Republikánskej strany, ktorí sú proti uvoľneniu ďalších peňazí pre Kyjev.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok na Parlamentnom zhromaždení NATO vyzvala Západ, aby sa v súvislosti s Ukrajinou vyhol "únave z vojny".



"S Ukrajinou musíme ostať do trpkého konca. Nikto z nás sa nemôže odvolať na únavu z vojny, kým Ukrajina neúnavne bojuje. Kým sú Ukrajinci pripravení bojovať v tejto vojne za našu slobodu, aj my v našom transatlantickom spoločenstve sa musíme rozhodnúť, že sa touto vojnou neunavíme," apelovala Frederiksenová.