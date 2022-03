Zelenskyj prirovnal vojnu na Ukrajine k útoku na Pearl Harbor

Nápis "Uzatvorte nebo nad Ukrajinou" počas virtuálneho prejavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z Kyjeva v americkom Kongrese vo Washingtone 16. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke z videa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozpráva počas virtuálneho prejavu v americkom Kongrese vo Washingtone 16. marca 2022. Foto: TASR/AP

Washington/Kyjev 16. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas príhovoru k americkému Kongresu prirovnal ruskú inváziu na Ukrajinu k útoku na americkú základňu Pearl Harbor i pádu dvojičiek Svetového obchodného centra a znova požiadal o vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.vyhlásil Zelenskyj.uviedol ukrajinský prezident.Americkým zákonodarcom prehral tiež video, ktoré zachytáva zábery z vojnou zmietanej Ukrajiny. V krátkom videu mohli členovia Kongresu vidieť zničené budovy, ranených civilistov vrátane detí, zatiaľ čo v pozadí hrala pochmúrna hudba. V poslednom zábere tohto videa stáli slováUkrajinskí líder tak počas svojho príhovoru opäť zopakoval žiadosť o vytvorenie bezletovej zóny nad územím Ukrajiny.spýtal sa Zelenskyj, podľa ktorého by vyhlásenie bezletovej zóny zabránilo Rusku terorizovať ukrajinské slobodné mestá.Svoj príhovor Zelenskyj ukončil slovami, ktoré adresoval priamo americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi.uviedol Zelenskyj.Oficiálni predstavitelia Spojených štátov i Severoatlantickej aliancie (NATO) opakovane uviedli, že odmietajú vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou, pretože sa obávajú, že by tak bol Západ vtiahnutý do priameho konfliktu s Ruskom, ktoré vlastní jadrové zbrane, píše AFP.