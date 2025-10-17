Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj prišiel do Bieleho domu

Prezident USA Donald Trump (vľavo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome vo Washingtone v piatok 17. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel v piatok do Bieleho domu vo Washingtone, kde ho privítal americký prezident Donald Trump, informuje TASR.

Očakáva sa, že Zelenskyj bude od Trumpa žiadať rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk, ktoré by boli schopné zasiahnuť z územia Ukrajiny aj Moskvu.

Osobné stretnutie medzi Trumpom a Zelenským sa koná 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Jurija Ušakova varoval, že dodanie tomahawkov Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
