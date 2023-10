Zelenskyj prišiel na summit Európskeho politického spoločenstva

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do španielskej Granady na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naším spoločným cieľom je zaistiť bezpečnosť a stabilitu nášho spoločného európskeho domova. Spolupracujeme s partnermi na zlepšovaní európskej bezpečnostnej architektúry, najmä regionálnej bezpečnosti. Ukrajina má v tomto smere zásadné návrhy," napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti.



Dodal, že Kyjev bude venovať pozornosť "najmä čiernomorskému regiónu, ako aj spoločnému úsiliu o posilnenie svetovej potravinovej bezpečnosti a slobodnej plavby".



Kľúčovou prioritou Ukrajiny pred príchodom zimy je posilnenie protivzdušnej obrany, pokračoval Zelenskyj. "Už sme položili základy pre nové dohody s partnermi a tešíme sa na ich schválenie a implementáciu," napísal. "Mal by to byť produktívny deň pre Ukrajinu a Európu ako celok," uzavrel.



Vznik EPC inicioval v roku 2022 francúzsky prezident Emmanuel Macron. Tretí summit EPC sa koná v Granade a Slovensko na ňom zastupuje predseda vlády Ľudovít Ódor.