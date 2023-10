Zelenskyj prisľúbil MAAE, že nebudú útočiť na zaporožskú elektráreň

Viedeň 11. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil riaditeľovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že Ukrajina počas svojej protiofenzívy proti ruským jednotkám nebude útočiť na Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES), ktorá je najväčšou svojho druhu v Európe. Informoval o tom denník The Guardian.



Grossi v utorkovom rozhovore pre tieto britské noviny vyjadril maximálne znepokojenie v súvislosti s možným scenárom, že by sa ZAES dostala do centra bojov medzi dvoma stranami.



"Prezident Zelenskyj ma (však) osobne ubezpečil, že nebudú (elektráreň) priamo bombardovať alebo ostreľovať," uviedol.



Ako dodal, podľa Zelenského sú "na stole všetky ostatné možnosti", pokiaľ ide o opätovné ovládnutie tohto objektu, ktorý je v súčasnosti okupovaný ruskými jednotkami.



Ukrajina však podľa Zelenského prísľubu bude konať v súlade s prvým z piatich nových princípov jadrovej bezpečnosti, ktoré v máji predstavil Grossi na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) a ktorých cieľom je zamedziť možnej katastrofe. Prvý z uvedených princípov vylučuje akékoľvek útoky na jadrové elektrárne.



Záporožskú jadrovú elektráreň obsadilo Rusko ešte v marci 2022. Išlo o vôbec prvý prípad, keď bolo vo vojne obsadené takéto zariadenie a vyvolalo to obavy z novej katastrofy v tej istej krajine, kde sa v roku 1986 odohrala explózia v Černobyle, v dôsledku ktorej sa rádioaktivita rozšírila do celej Európy, konštatuje Guardian.



Grossi vysvetlil, že aktuálne nebezpečenstvo spočíva v tom, že vzhľadom na prevládajúcu vojenskú situáciu v okolí ZAES sa "môže kedykoľvek stať čokoľvek". "Často sa ma pýtajú, či je teraz (elektráreň) bezpečná? Nie. Leží uprostred vojnovej zóny, v ktorej prebieha protiofenzíva," povedal.