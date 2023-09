Zelenskyj prisľúbil oslobodenie Bachmutu a dvoch ďalších miest

Washington 22. septembra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zaviazal oslobodiť východoukrajinské mesto Bachmut i dve ďalšie mestá. Velenie ukrajinskej armády má podľa neho na splnenie tohto cieľa "veľmi, veľmi komplexný plán", informuje v piatok agentúra DPA.



"Bachmut oslobodíme," povedal Zelenskyj novinárom vo štvrtok vo Washingtone, odkiaľ neskôr odcestoval do Kanady. "Myslím si, že oslobodíme aj ďalšie dve mestá," dodal Zelenskyj, nechcel však konkretizovať ktoré.



Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom ohlásili úspechy v ofenzíve v smere na pobrežné mestá Melitopol a Berďansk, pripomenula DPA.



Zelenskyj v rozhovoroch s novinármi v USA trval na tom, že Ukrajina svoju protiofenzívu túto zimu nezastaví a vyjadril nádej, že Kyjevu sa podarí využiť slabiny Ruska. Uznal, že nadchádzajúce obdobie bude zložité, ale pripomenul, že Ukrajina "má skúsenosti z minulého roka".



Ukrajinský prezident konštatoval, že nie je expertom na armádu, ale podľa jeho názoru by mal ruský prezident Vladimir Putin inváziu zastaviť, pretože "prišiel o veľa ľudí, o profesionálnu armádu. Sú mŕtvi."



Spomínaný Zelenského prísľub prichádza krátko po tom, čo ukrajinská armáda minulý týždeň oznámila oslobodenie obcí Kliščijivka a Andrijivka ležiacich južne od Bachmutu.



Ruská armáda toto mesto v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny dobyla v máji po týždňoch urputných bojov, považovaných za jedny z najťažších vo vojne rozpútanej Ruskom voči Ukrajine.



Agentúra DPA uviedla, že ukrajinská armáda sa teraz v rámci svojej protiofenzívy pokúša znovu dobyť dediny severne a južne od Bachmutu a vyvíjať tlak okupačné ruské jednotky.



Oslobodenie Bachmutu by bolo pre ruského prezidenta symbolickou porážkou. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by ruské jednotky boli z mesta vytlačené, konštatovala DPA.