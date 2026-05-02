< sekcia Zahraničie
Zelenskyj prisľúbil posilnenie protivzdušnej obrany pre Dnipro a Odesu
Autor TASR
Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že v mestách Odesa a Dnipro bude posilnená protivzdušná obrana. Tieto mestá sú opakovane terčom ruských útokov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Pre Dnipro budú k dispozícii ďalšie radarové systémy, zariadenia na elektronické rušenie a viac personálu,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach. Riešenia podľa neho zavedú aj pre Odesu a miera zachytávania dronov či rakiet už stúpa.
Zelenskyj tvrdí, že časté a rozsiahle ruské útoky sú zamerané na preťaženie ukrajinských systémov protivzdušnej obrany.
Mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny bolo v uplynulých dňoch opakovane terčom útokov dronov a rakiet. Širšia oblasť okolo čiernomorského prístavu Odesa je tiež pravidelne terčom ruských dronov.
Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 čoraz viac nahrádza zastarané protivzdušné obranné systémy modernou západnou technikou, konštatuje DPA.
Zelenskyj v piatok taktiež oznámil aj spustenie reformy ukrajinskej armády, v rámci ktorej plánujú zvýšiť platy vojakom na fronte a zvážia tiež postupne prepúšťanie príslušníkov po dlhej službe.
