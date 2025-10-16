< sekcia Zahraničie
Zelenskyj pristál vo Washingtone, v piatok ho čaká schôdzka s Trumpom
Zelenskyj na sieti X informoval, že v Spojených štátoch ho čakajú stretnutia s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.
Autor TASR,aktualizované
Washington/Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu, potvrdila ukrajinská delegácia. V Bielom dome sa plánuje v piatok stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj pricestoval do USA len krátko po Trumpovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý uviedol, že dodanie rakiet Tomahawk Kyjevu by ohrozilo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.
Schôdzku so Zelenským naznačil samotný Trump už v utorok. Zelenskyj oznámil, že stretnutie je naplánované na 17. októbra vo Washingtone, kde sa pripojí k ukrajinskej delegácii vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou a tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom.
Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.