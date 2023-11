Zelenskyj privítal nový balík sankcií USA voči Rusku

Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok privítal nový balík sankcií USA voči Rusku a označil ho za "veľmi účinný", informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Moc sankcií je silou sveta," povedal Zelenskyj v Kyjeve v pravidelnom videoposolstve v súvislosti so sankciami USA voči desiatkam osôb, spoločností a zariadení, ktoré podporujú Rusko v jeho útočnej vojne proti susednej Ukrajine.



Podľa Zelenského je potrebné zabrániť tomu, aby Moskva mohla tieto sankcie obchádzať. Rusko, ktoré v súčasnosti už viac než 20 mesiacov vedie vojnu proti Ukrajine, opakovane označilo tieto sankcie za "neúčinné".



Najnovšie sankcie sú okrem iného zamerané na oslabenie ruského energetického a surovinového sektora, vyplýva zo štvrtkového vyhlásenia amerického ministerstva financií a zahraničných vecí vo Washingtone. Namierené sú podľa nich aj voči tým, ktorí sa podieľajú na obchádzaní platných sankcií.



"Som presvedčený, že Ukrajina definitívne zvíťazí," povedal ďalej Zelenskyj. Ukrajinské médiá, ktoré prezidenta zväčša nekritizujú, poukázali na to, že Zelenskyj vo svojom videoposolstve nereagoval na vyjadrenia vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, podľa ktorého sa opotrebovávacia vojna a Ukrajine dostala do slepej uličky. Prestávky na bojisku pritom podľa neho pomáhajú len Rusku v tom, aby vyrovnalo straty svojej armády.