Zelenskyj privítal oznámenie o začiatku prístupových rozhovorov

Kyjev 21. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok privítal rozhodnutie členských štátov Európskej únie začať prístupové rozhovory s Ukrajinou už na budúci týždeň. Rozhodnutie označil za splnenie európskeho sna pre celé generácie Ukrajincov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministri členských štátov EÚ začnú rokovania s Ukrajinou v utorok popoludní v Luxemburgu. Žiadosť o vstup do 27-člennej EÚ podala Ukrajina po začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



"Som vďačný všetkým členom nášho tímu, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sa tento historický krok stal skutočnosťou. Milióny Ukrajincov, dokonca celé generácie našich ľudí, si plnia svoj európsky sen. Ukrajina sa vracia do Európy, kam po stáročia patrila, ako plnohodnotný člen európskeho spoločenstva," napísal Zelenskyj na sieti X.



Ukrajinský prezident zároveň zagratuloval Moldavsku, ktoré taktiež v utorok začne prístupové rokovania. "Rokovací rámec bol schválený aj pre Moldavsko. Blahoželáme našim moldavským priateľom k tomuto významnému kroku smerom k našej spoločnej európskej budúcnosti. Spoločne posilníme EÚ," dodal.



Rusko sa dosiaľ nevyjadrilo k rozhodnutiu EÚ začať prístupové rozhovory s Ukrajinou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval len na potenciálny vstup Moldavska do EÚ, ktorý je podľa neho suverénnou záležitosťou bývalej sovietskej republiky. Dodal však, že mnohí Moldavci si želajú úzke väzby aj s Ruskom.