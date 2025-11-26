< sekcia Zahraničie
Zelenskyj privítal „princípy“ návrhu USA na ukončenie vojny s Ruskom

Autor TASR
Kyjev 26. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že princípy upraveného amerického plánu na ukončenie vojny s Ruskom by mohli viesť k „hlbším dohodám“ a že „veľa závisí od Washingtonu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pôvodný 28-bodový mierový plán USA na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej ofenzívy na území Ukrajiny prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený.
„Zásady tohto dokumentu môžu byť rozšírené na hlbšie dohody,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.
„Spolieham sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s americkou stranou a s prezidentom (Donaldom) Trumpom. Veľa závisí od Ameriky, pretože Rusko venuje najväčšiu pozornosť americkej sile,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zelenskyj v utorok povedal svojim spojencom, že Ukrajina je pripravená „pokročiť“ v novom rámci amerického plánu na ukončenie bojov. Dodal však, že ešte existujú „citlivé body“, ktoré chce s americkým prezidentom prediskutovať.
Medzičasom ukrajinský prezident obvinil Moskvu z cynizmu po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu útokmi, pri ktorých v Kyjeve zahynulo sedem ľudí. „Obzvlášť cynické je, že Rusko vykonalo takéto útoky práve v čase, keď prebiehajú rokovania o ukončení vojny,“ povedal Zelenskyj.
