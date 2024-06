Zelenskyj privítal rozhodnutie Francúzska poskytnúť Ukrajine stíhačky

Paríž 7. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril v piatok nádej, že čoskoro uvidí francúzske stíhačky na ukrajinskej oblohe. Spravil tak po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko plánuje Ukrajine poskytnúť stíhačky Mirage 2000-5, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Som si istý, že nadíde deň, keď Ukrajina uvidí na svojom nebi rovnaké stíhačky, aké sme videli včera v Normandii," uviedol Zelenskyj počas príhovoru vo francúzskom parlamente.



"Vaša bojové letectvo, brilantné stíhačky pod vedením ukrajinských pilotov dokážu, že Európa je silnejšia, silnejšia než zlo, ktoré sa odvážilo ich ohroziť," povedal ukrajinský prezident.



Macron nespresnil, koľko stíhačiek Francúzsko Ukrajine poskytne. Uviedol však, že Paríž vycvičí do konca roka ukrajinských pilotov.



Zelenskyj dáva dlho najavo frustráciu z toho, ako dlho trvá západným spojencom Ukrajiny prijať kľúčové rozhodnutia o vojenskej pomoci pre jeho krajinu, ktorá sa bráni proti ruskej invázii.



Stroje Mirage 2000-5 sú jednomotorové viacúčelové stíhačky. Francúzsko plánuje nahradiť svoju flotilu stíhačiek Mirage do roku 2030 stíhacími lietadlami Rafale. Paríž zároveň dúfa, že presvedčí aj iné krajiny, ktoré majú stíhačky Mirage, aby ich dodali Ukrajine.



Zelenskému prisľúbil v piatok po stretnutí v Paríži nový balík pomoci za 225 miliónov dolárov aj americký prezident Joe Biden, pripomína Reuters. Zároveň sa svojmu ukrajinskému náprotivku ospravedlnil za niekoľkomesačné zdržanie americkej vojenskej pomoci a Kyjevu prisľúbil svoju podporu.



Biden i Zelenskyj pricestovali do Francúzska pri príležitosti 80. výročia vylodenie spojencov v Normandii.