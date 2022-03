Zelenskyj privítal rozhodnutie o zastavení ruskej vojenskej operácie

Kyjev 16. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal v stredu rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý nariadil Rusku zastaviť vojenské operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Ukrajina dosiahla úplne víťazstvo v spore proti Rusku na Medzinárodnom súdnom dvore. MSD nariadili okamžité zastavenie invázie. Toto rozhodnutie je záväzné podľa medzinárodného práva. Rusko ho musí okamžite splniť. Ignorovanie nariadenia povedie k ešte väčšej izolácii Ruska, " napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



Stredajšie rozhodnutie súdu bolo reakciou na žiadosť Ukrajiny z 26. februára o naliehavé rozhodnutie v prípade tvrdenia Ruska, že dôvodom jeho invázie na Ukrajinu bolo páchanie genocídy ukrajinskými silami v separatistických oblastiach na východe Ukrajiny.



Rusko sa nezúčastnilo na úvodnom vypočutí a jeho právnici neprišli ani v stredu, aby si vypočuli verdikt. Namiesto toho poslali súdu list, v ktorom tvrdili, že MSD nemá právomoc nad prípadom.



Je nepravdepodobné, že by rozhodnutie MSD ovplyvnilo rozhodnutia ruského prezidenta Vladimira Putina, ale poskytuje vyvrátenie jeho zámienky na začatie vojny, dodal The Guardian.