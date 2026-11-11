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Zelenskyj privítal zapojenie Európy do rokovaní v SAE
Mierové rokovania v Abú Zabí bolo prvé stretnutie Ukrajiny a Ruska za účasti USA od februára, keď sa hlavná pozornosť Spojených štátov presunula na vojnu v Iráne.
Autor TASR
Kodaň 11. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uvítal rokovania európskych krajín s predstaviteľmi USA a Ukrajiny, ktoré sa konali v Spojených arabských emirátoch (SAE) po skončení trojstranného stretnutia Kyjeva, Moskvy a Washingtonu venovaného ukončeniu vojny. Vyjadril sa k tomu počas návštevy Dánska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nebolo jednoduché zapojiť Európu. To je bod číslo jeden,“ odpovedal Zelenskyj novinárom, keď sa ho spýtali, aké zmeny ocenil v rámci rokovaní. Podľa jeho slov nie je možné uvažovať o európskej bezpečnosti bez zapojenia Európy.
Mierové rokovania v Abú Zabí bolo prvé stretnutie Ukrajiny a Ruska za účasti USA od februára, keď sa hlavná pozornosť Spojených štátov presunula na vojnu v Iráne. Hlavné rokovania viedli len Spojené štáty, Rusko a Ukrajina a európski predstavitelia sa po ich skončení stretli so zástupcami Ukrajiny a USA.
Washington sa aj v utorok stretol s predstaviteľmi EÚ, NATO a niektorých kľúčových európskych krajín, aby zmiernili ich obavy, že budú vylúčení z diania. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok uviedol, že v budúcnosti by mal tento formát „zahŕňať aj európskych partnerov, pretože sú súčasťou dlhodobého riešenia tohto problému“.
„Nebolo jednoduché zapojiť Európu. To je bod číslo jeden,“ odpovedal Zelenskyj novinárom, keď sa ho spýtali, aké zmeny ocenil v rámci rokovaní. Podľa jeho slov nie je možné uvažovať o európskej bezpečnosti bez zapojenia Európy.
Mierové rokovania v Abú Zabí bolo prvé stretnutie Ukrajiny a Ruska za účasti USA od februára, keď sa hlavná pozornosť Spojených štátov presunula na vojnu v Iráne. Hlavné rokovania viedli len Spojené štáty, Rusko a Ukrajina a európski predstavitelia sa po ich skončení stretli so zástupcami Ukrajiny a USA.
Washington sa aj v utorok stretol s predstaviteľmi EÚ, NATO a niektorých kľúčových európskych krajín, aby zmiernili ich obavy, že budú vylúčení z diania. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok uviedol, že v budúcnosti by mal tento formát „zahŕňať aj európskych partnerov, pretože sú súčasťou dlhodobého riešenia tohto problému“.