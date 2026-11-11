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Zelenskyj privítal zapojenie Európy do rokovaní v SAE

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kráča po boku dánskej premiérky Mette Frederiksenovej (vpravo) pri príchode do dánskeho parlamentu Christiansborg v Kodani v utorok 10. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Mierové rokovania v Abú Zabí bolo prvé stretnutie Ukrajiny a Ruska za účasti USA od februára, keď sa hlavná pozornosť Spojených štátov presunula na vojnu v Iráne.

Autor TASR
Kodaň 11. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uvítal rokovania európskych krajín s predstaviteľmi USA a Ukrajiny, ktoré sa konali v Spojených arabských emirátoch (SAE) po skončení trojstranného stretnutia Kyjeva, Moskvy a Washingtonu venovaného ukončeniu vojny. Vyjadril sa k tomu počas návštevy Dánska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Nebolo jednoduché zapojiť Európu. To je bod číslo jeden,“ odpovedal Zelenskyj novinárom, keď sa ho spýtali, aké zmeny ocenil v rámci rokovaní. Podľa jeho slov nie je možné uvažovať o európskej bezpečnosti bez zapojenia Európy.

Mierové rokovania v Abú Zabí bolo prvé stretnutie Ukrajiny a Ruska za účasti USA od februára, keď sa hlavná pozornosť Spojených štátov presunula na vojnu v Iráne. Hlavné rokovania viedli len Spojené štáty, Rusko a Ukrajina a európski predstavitelia sa po ich skončení stretli so zástupcami Ukrajiny a USA.

Washington sa aj v utorok stretol s predstaviteľmi EÚ, NATO a niektorých kľúčových európskych krajín, aby zmiernili ich obavy, že budú vylúčení z diania. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok uviedol, že v budúcnosti by mal tento formát „zahŕňať aj európskych partnerov, pretože sú súčasťou dlhodobého riešenia tohto problému“.
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