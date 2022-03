Zelenskyj prostredníctvom videomostu vystúpi v americkom Senáte

Washington 5. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vedie boj svojej krajiny proti ruskej invázii, v sobotu prostredníctvom videomostu vystúpi s prejavom pred americkým Senátom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného amerického zákonodarného činiteľa.



Zelenskyj na žiadosť Ukrajiny prehovorí k členom hornej komory parlamentu USA ráno washingtonského času cez aplikáciu Zoom. Ako sa vojna na Ukrajine zintenzívňuje, niektorí americkí zákonodarcovia naliehajú na amerického prezidenta Joea Bidena, aby zaujal tvrdší postoj voči Rusku - napríklad pozastavením dovozu ropy.



Biely dom takúto možnosť zatiaľ vylučuje, obávajúc sa toho, že by to mohlo spôsobiť nárast cien ropy a poškodiť amerických spotrebiteľov dotknutých rekordnou infláciou. Republikánsky senátor Lindsey Graham podľa AFP vyzval, aby "niekto v Rusku" spáchal atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Samotný Zelenskyj intenzívne vyzýva Severoatlantickú alianciu (NATO), aby vyhlásila bezletovú zónu nad Ukrajinou s cieľom zabrániť ruskému bombardovaniu, ale Bidenova administratíva takúto možnosť zatiaľ vylučuje z obavy, že by to mohlo viesť k priamej vojne medzi Západom a Ruskom, hoci niektorí americkí zákonodarcovia vytvorenie takejto zóny podporujú.