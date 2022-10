Zelenskyj: Protivzdušná obrana je prioritou spolupráce Ukrajiny s USA

Kyjev 10. októbra (TASR) - Protivzdušná obrana je prioritou číslo jeden v obrannej spolupráci medzi Ukrajinou a USA. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rozhovore so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom.



"Takisto potrebujeme, aby USA mali vedúcu úlohu pri zaujatí tvrdého postoja skupiny G7 a pri podpore rezolúcie Valného zhromaždenia OSN," dodal Zelenskyj.



Ukrajina bola v pondelok ráno vystavená mohutnému raketovému útoku, počas ktorého ruské sily vypálili na jej územie najmenej 83 rakiet. Podľa ukrajinskej polície si tieto údery ruskej armády vyžiadali najmenej desať mŕtvych a asi 60 zranených. Biden tieto útoky ostro odsúdil.



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že útoky sú odplatou za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.



Valné zhromaždenie OSN v pondelok večer mimoriadne zasadlo s cieľom prerokovať anexiu štyroch ukrajinských regiónov Ruskom.