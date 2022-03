Zelenskyj prvýkrát udelili titul Hrdina Ukrajiny žene

Kyjev 13. marca (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prvý raz v dejinách svojej krajiny rozhodol o udelení titulu Hrdina Ukrajiny žene. Oznámil to vo svojom najnovšom príhovore k občanom, ktorý bol zverejnený v nedeľu na stránke president.gov.ua. TASR o tom informuje na základe správ televízií CNN a Sky News a agentúry DPA.



Titul Hrdina Ukrajiny je najvyšším štátnym vyznamenaním. Udeľuje sa za výnimočný hrdinský čin alebo pracovný výkon. Zelenskyj ho in memoriam udelil seržantke a vrchnej vojenskej lekárke Inne Mykolajevne Derusovej, ktorá od začiatku ruskej invázie slúžila v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti.



"Riskovala svoj život, aby zachránila viac ako desať vojakov. Zomrela v dôsledku delostreleckej paľby ruských jednotiek, keď pomáhala raneným vojakom. Je prvou ženou — Hrdinkou Ukrajiny, ktorej bol tento titul udelený posmrtne," povedal Zelenskyj.



Prezident vyznamenal celkovo 106 vojakov ozbrojených síl Ukrajiny, z toho 17 in memoriam.



V prejave ďalej uviedol, že je vďačný za medzinárodnú podporu a požiadal spojencov o ďalšiu pomoc.



"Stále opakujem našim spojencom a priateľom v zahraničí: musia robiť viac pre našu krajinu, pre Ukrajincov a Ukrajinu. Pretože to nerobia len pre Ukrajinu, ale pre celú Európu," povedal Zelenskyj. "Zlo, ktoré sa cielene zameriava na mierumilovné mestá a sanitky a vyhadzuje do vzduchu nemocnice, sa nezastaví len pri jednej krajine, ak bude mať silu pokračovať," dodal.



Zelenskyj konštatoval, že všetky dohodnuté humanitárne koridory "fungujú" a oznámil, že v sobotu bolo evakuovaných 12.729 ľudí. Avizoval, že humanitárna pomoc pre obliehané mesto Mariupol dorazí v pondelok popoludní, pre ťažkosti na trase sa musel konvoj na noc zastaviť v Berďansku.



Zelenskyj prisľúbil, že sa postará o to, aby boli všetci ruskí okupanti a ich sympatizanti postavení pred súd: "Nech všetci okupanti a všetci kolaboranti vedia, že Ukrajina nezabudne. Nikto. Nič. Ukrajina nezabudne. Ukrajina ich nájde a povolá na zodpovednosť, každého jedného".



Ľudí, ktorí kolaborujú s ruskými okupantmi alebo to zvažujú, Zelenskyj varoval, že tým podpíšu svoj vlastný rozsudok. "To znamená, že sa pridajú k viac ako 12.000 okupantom, ktorí nedokázali včas pochopiť, prečo nemali napadnúť Ukrajinu," uviedol prezident, čím narážal na počet ruských vojakov, ktorí podľa ukrajinských zdrojov doteraz padli v bojoch na Ukrajine. Tento údaj však nie je možné nezávisle overiť.



V okupovanej Chersonskej oblasti hľadajú podľa Zelenského ruskí vojaci niekoho, koho by podplatili, aby založili tzv. Chersonskú ľudovú republiku. Obvinil ich z vydierania miestnych politikov a nátlaku na poslancov. Opakujú tým "smutnú skúsenosť zo vzniku pseudorepublík" na východe Ukrajiny, povedal prezident s odkazom sa separatistické republiky vyhlásené v Doneckej a Luhanskej oblasti v roku 2014.



Spomenul aj príklad uviedol okupované mesto Melitopol, kde bola bývalá miestna poslankyňa vyhlásená za "starostku" po tom, čo legitímne zvoleného starostu uniesli v piatok ruskí vojaci.