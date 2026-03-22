< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Putin bude profitovať z dlhej vojny v Iráne
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 22. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že sa obáva dôsledkov vojny v Iráne na situáciu v jeho krajine. Podľa ukrajinského lídra bude totiž z vojny profitovať ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Mám zlý pocit z dopadu tejto vojny na situáciu na Ukrajine a pozornosť Ameriky sa viac upriamila na Blízky východ ako na Ukrajinu,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre stanicu BBC. „Naše diplomatické stretnutia, trojstranné schôdzky, sa neustále posúvajú,“ podotkol. „Má to jeden dôvod, vojnu v Iráne,“ skonštatoval ukrajinský líder. Podľa jeho slov je dlhá vojna v Iráne „plusom“ pre ruského prezidenta, pričom vedie k vysokým cenám energií a zároveň sa míňajú aj zdroje.
„Pre Putina je výhodné, že zdroje nesmerujú na Ukrajinu,“ povedal Zelenskyj. „Potrebuje nás oslabiť, a to je dlhý proces. (Vojna) na Blízkom východe je však jedným z možných spôsobov,“ vyhlásil a doplnil, že určite vznikne nedostatok rakiet Patriot, ktoré mohli byť v prípade potreby k dispozícii pre Ukrajinu.
Zelenskyj v nedeľu zároveň vyzval spojencov, aby naďalej vyvíjali tlak na Rusko prostredníctvom sankcií. Urobil tak pred rokovaním delegácií Ukrajiny a USA venovaných ukončeniu vojny s Moskvou. „Príjmy dávajú Rusku pocit beztrestnosti a schopnosť pokračovať vo vojne. Tlak preto musí pokračovať a sankcie musia fungovať,“ napísal Zelenskyj na platforme X a žiadal prijatie prísnejších krokov proti tzv. tieňovej flotile, píše agentúra Reuters.
„Flotila sa nesmie cítiť bezpečne v európskych vodách ani nikde inde. Tankery, ktoré slúžia vojnovému rozpočtu, môžu a musia byť zastavené a zablokované, nesmieme ich nechať len tak ísť,“ dodal. Skupina plavidiel pozostáva zo starých tankerov prepravujúcich ropu a plyn po celom svete, pričom obchádzajú obmedzenia Západu.
