Zelenskyj: Putin by jadrový útok neprežil

Canberra 6. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že je "ťažké povedať", či sa po vojenských úspechoch Ukrajiny zvýšilo riziko jadrovej vojny. Vyjadril však presvedčenie, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin by takúto eskaláciu neprežil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Ukrajinskej armáde sa v posledných týždňoch podarilo dobyť späť časť územia, ktoré Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. Putin pritom varoval, že bez váhania použije jadrové zbrane, ak sa Ukrajina pokúsi späť dobyť oblasti okupované ruskou armádou.



Zelenskyj sa prostredníctvom videospojenia prihovoril k austrálskemu think-tanku Lowy Institute international. Ukrajinský prezident v príhovore spochybnil, či má Putin dostatočnú kontrolu nad ruským vojenským ťažením na Ukrajine na to, aby mohol podniknúť taktický jadrový útok. Podľa Zelenského je pre Rusov ťažké "kontrolovať všetko, čo sa deje v ich krajine, presne tak, ako nedokážu kontrolovať všetko, čo sa odohráva na bojisku".



Putin tiež podľa Zelenského vie, že svet by Rusku jadrový útok "nikdy neodpustil". "(Putin) chápe, že použitím jadrových zbraní nebude schopný zachovať si takpovediac svoj život. Tým som si istý," uviedol Zelenskyj.