Zelenskyj: Putin chce z teroristického útoku v Moskve obviniť Ukrajinu

Kyjev 24. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kategoricky odmietol pokusy ruského prezidenta Vladimira Putina obviniť Kyjev z piatkového teroristického útoku pri Moskve. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Po tom, čo sa včera stalo v Moskve, sa Putin a ostatní bastardi samozrejme snažia zvaliť vinu na niekoho iného," povedal Zelenskyj vo svojom každodennom videopríhovore. Moskva podľa neho vždy používa rovnaké metódy a "vždy obviňujú iných".



Po útoku na koncertnú sálu pri Moskve "tento absolútny niktoš Putin" celý jeden deň mlčal - namiesto toho, aby sa postaral o svojich ruských občanov, povedal Zelenskyj.



Putin namiesto toho premýšľal o tom, "ako by to mohol preniesť na Ukrajinu", dodal Zelenskyj. Jeho komentáre prišli po tom, ako Putin vyhlásil, že po útoku zostala "ukrajinská stopa", hoci ďalšie podrobnosti šéf Kremľa neuviedol.



Pri útoku na koncertnú halu Crocus City Hall v piatok večer zahynulo najmenej 133 ľudí. K zodpovednosti za útok sa prihlásili milície džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Zelenskyj obvinil Rusko, že samo šíri teror, a povedal, že Rusi prichádzajú na Ukrajinu, aby vypálili mestá "a snažia sa z toho obviniť Ukrajinu".



Mučili a znásilňovali ľudí - a obviňovali z toho obete, povedal Zelenskyj. "Priviedli sem, na ukrajinskú pôdu, státisíce svojich vlastných teroristov, aby bojovali proti nám, a je im jedno, čo sa deje v ich krajine," zdôraznil.



Putin v sobotňajšom televíznom prejave uviedol, že štyria ozbrojenci zadržaní v súvislosti s týmto smrtiacim útokom "cestovali smerom na Ukrajinu, kde pre nich podľa predbežných údajov boli na ukrajinskej strane pripravené podmienky na prekročenie štátnych hraníc", pripomína tlačová agentúra AFP.



Kyjev rozhorčene odmietol tvrdenia ruského lídra, ktoré prišli viac ako dva roky po tom, ako Moskva napadla Ukrajinu.



Piatkové udalosti pri Moskve predstavujú najsmrteľnejší útok v Rusku za takmer dve desaťročia a najtragickejší v Európe, ku ktorému sa prihlásil IS. Putin sa vo svojom príhovore o zodpovednosti tejto skupiny nezmienil.