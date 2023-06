Zelenskyj: Putin je pravdepodobne veľmi vystrašený a schováva sa

Kyjev 24. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pravdepodobne veľmi vystrašený a niekde sa ukrýva. Vyhlásil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že jeho jednotky smerujú do Moskvy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ten muž z Kremľa je očividne veľmi vystrašený a pravdepodobne sa niekde ukrýva," uviedol Zelenskyj vo svojom každodennom príhovore. Zároveň dodal, že Putin si hrozbu, ktorej čelí, vytvoril sám.



Podľa ukrajinského prezidenta môžu ukrajinské jednotky zachrániť Európu pred Ruskom. "Teraz je čas dodať všetky zbrane, ktoré sú nevyhnutné na obranu," vyhlásil Zelenskyj.



Dodal, že Kyjev potrebuje stíhačky F-16 a taktické balistické raketové systémy ATACMS. "Bezpečnosť európskeho východného krídla závisí iba od našej obrany," vyhlásil Zelenskyj.



Prigožin vyviedol svoje jednotky z Ukrajiny a v sobotu sa zmocni Rostova na Done na juhu Ruska. Neskôr oznámil, že vagnerovci majú v úmysle "ísť na Moskvu". Cieľom tohto "pochodu spravodlivosti" malo byť dosiahnutie zosadenia ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



V sobotu večer však Prigožin upokojil dramatickú situáciu, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby zastavili pochod na Moskvu a vrátili sa do svojich poľných táborov na Ukrajine. Uviedol, že sa tak chce vyhnúť prelievaniu ruskej krvi, uvádza agentúra AP.



Vzniknutá situácia predstavuje podľa mnohých pre Putina zatiaľ najväčšiu hrozbu, odkedy vo februári minulého roku vydal rozkaz na začatie invázie ruskej armády na Ukrajinu.



Putin v sobotu prisľúbil, že organizátori vojenského prevratu budú čeliť vážnym dôsledkom.