Zelenskyj: Putin klame, keď hovorí, že prímerie je príliš zložité

Londýn/Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že cesta k mieru sa musí bezpodmienečne začať. Dodal, že ak o to Rusko nemá záujem, treba na neho vyvíjať tlak. Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že takýto postoj prezentoval na sobotňajšom virtuálnom summite zhruba 30 európskych lídrov v Londýne, tzv. koalície ochotných.



"Musíme stanoviť jasný postoj k bezpečnostným zárukám. Bezpečnosť je kľúčom k tomu, aby bol mier spoľahlivý a trvalý. Musíme pokračovať v práci na kontingentoch, ktoré budú tvoriť základ budúcich európskych ozbrojených síl," napísal v príspevku na X. Mier bude podľa jeho slov spoľahlivejší s európskymi kontingentmi na mieste a americkou stranou, ktorá bude slúžiť ako akási zábezpeka.



Zelenskyj na platforme X tiež uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin klame o situácii na bojisku, a to najmä v ruskej Kurskej oblasti, všíma si agentúra DPA. Podľa Zelenského tam ukrajinské sily pokračujú vo vojenských operáciách a nie sú v obkľúčení ruských síl, čo tvrdí Moskva.



Obkľúčenie predtým poprela aj ukrajinská armáda. Hovoril však o ňom samotný Putin, ktorý v piatok tamojšie ukrajinské sily vyzval, aby sa vzdali. Americký prezident Donald Trump ho následne vyzval, aby ich životy ušetril.



Zelenskyj komentoval aj vývoj bojov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, konkrétne na frontovej línii pri meste Pokrovsk. Ukrajinské sily tam podľa jeho slov situáciu stabilizovali.



Putin okrem toho podľa jeho slov klame aj keď hovorí, že prímerie je príliš zložité. "V skutočnosti sa dá všetko kontrolovať, o čom sme aj rokovali s Američanmi. Pravdu je, že Putin naťahuje vojnu už takmer týždeň od rokovaní v Džidde. A bude ju naťahovať ďalej," napísal ukrajinský líder taktiež na platforme X. Svoj dlhý príspevok uzavrel slovami, že "mier je možný", ak sa o to budú všetci snažiť aj poskytnutím bezpečnostných záruk Kyjevu.



Na tlačovej konferencii v Kyjeve následne ukrajinský prezident povedal, že Rusko vojnu naťahuje, lebo sa snaží pred uzavretím prímeria dosiahnuť "silnejšiu pozíciu", píše agentúra AFP.