Zelenskyj: Putin má neakceptovateľné podmienky a sabotuje diplomaciu

Kyjev 14. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil šéfa Kremľa Vladimira Putina zo sabotovania diplomacie v súvislosti s reakciou ruského prezidenta na návrh 30-dňového prímeria na Ukrajine. Spojené štáty by podľa Zelenského mohli vyvinúť dostatočný tlak na Rusko, aby ukončilo svoju tri roky trvajúcu inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"On teraz robí všetko pre to, aby sabotoval diplomaciu tým, že od začiatku a ešte pred prímerím kladie mimoriadne náročné a neakceptovateľné podmienky," uviedol Zelenskyj na sieti X.



USA a Ukrajina presadzujú 30-dňové prímerie, avšak Putin vyjadril pochybnosti o tomto návrhu a žiada doriešenie detailov, pripomína AFP.



Putin podľa slov ukrajinského prezidenta neukončí vojnu sám. "Ale sila Americky stačí na to, aby sa to podarilo. Sú potrebné rázne kroky. Je nutné vyvinúť silný tlak na jediného, kto chce pokračovať v tejto vojne," dodal Zelenskyj.



Prezident tiež uviedol, že úzke vzťahy s USA sú pre Ukrajinu veľmi dôležité. "Zastupujem Ukrajinu ako jej prezident. Ameriku zastupuje Donald Trump ako riadne zvolený prezident. Potrebujeme normálne, funkčné vzťahy," povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve.



Po nedávnej roztržke Trumpa a Zelenského v Bielom dome USA dočasne zastavili americkú pomoc Ukrajine a pozastavili jej aj poskytovanie spravodajských informácií. Po tom, čo Kyjev podporil návrh USA na prímerie počas rokovaní v saudskoarabskej Džidde, Spojené štáty súhlasili so zrušením týchto obmedzení.



Zelenskyj sa vyjadril aj k súčasnej situácii v ruskej Kurskej oblasti, kam vlani v auguste nečakane vpadli ukrajinské jednotky a obsadili tam časti územia. Podľa ukrajinského lídra je situácia v tejto pohraničnej oblasti veľmi náročná.



Povedal však, že ukrajinská ofenzíva prinútila Rusko stiahnuť svojich vojakov z iných častí frontu, čím sa zmiernil tlak na ukrajinské jednotky, ktoré sa usilujú udržať kontrolu nad mestom Pokrovsk v Doneckej oblasti, ktoré je kľúčovým dopravným a logistickým uzlom.



"Myslím si, že situácia v sektore Pokrovsk je teraz stabilná, a bude veľmi ťažké nájsť príležitosť na opätovné obsadenie Pokrovska," povedal Zelenskyj. Ruská armáda predtým uviedla, že jej sily "oslobodili" dedinu Gončarovka na predmestí Sudže, mesta, nad ktorým ruské jednotky tento týždeň opätovne získali kontrolu.



Ruská armáda od Ukrajiny získala späť veľkú časť územia v Kurskej oblasti. V niektorých sektoroch pohraničnej oblasti ruské jednotky prekročili hranicu na ukrajinské územie v Sumskej oblasti, ktorá hraničí s Kurskou oblasťou, píše AFP.