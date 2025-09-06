< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Putin môže prísť na rokovania do Kyjeva
V stredu Putin poznamenal, že Zelenskyj by mohol prísť do Moskvy, ak by rokovania mohli viesť k pozitívnemu výsledku.
Autor TASR
Kyjev 6. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Kyjev ako možné miesto stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Reagoval tak na predošlé vyhlásenie Putina, podľa ktorého by sa schôdzka mohla uskutočniť v Moskve, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„On (Putin) môže prísť do Kyjeva,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu ABC, ktorý bol zverejnený v sobotu. Zdôraznil, že nemôže cestovať do Moskvy, kým jeho krajina čelí každodenným útokom Ruska, a označil Putinovu ponuku za taktiku na odklad rokovaní. Ukrajinský líder zároveň vyhlásil, že šéfovi Kremľa sa nedá dôverovať a že „hrá hry“ so Spojenými štátmi.
Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie s Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Podľa ukrajinských zdrojov ponúklo hostenie takéhoto summitu najmenej sedem krajín, medzi nimi Turecko a tri štáty Perzského zálivu, považované za neutrálne v konflikte.
V stredu Putin poznamenal, že Zelenskyj by mohol prísť do Moskvy, ak by rokovania mohli viesť k pozitívnemu výsledku. V piatok však opäť spochybnil užitočnosť takýchto rozhovorov a zopakoval, že neuznáva legitimitu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj už vo štvrtok odmietol Moskvu ako miesto rokovaní. „Ak chcete, aby k stretnutiu nedošlo, potom ma pozvite do Moskvy,“ skonštatoval.
