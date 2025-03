Zelenskyj: Putin nechce mier, jeho cieľom je rozdeliť USA a Európu

Paríž 27. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na tlačovej konferencii po summite predstaviteľov „koalície ochotných“ v Paríži obvinil Rusko z toho, že „nechce mier“. Cieľom prezidenta Vladimira Putina je podľa neho rozdeliť Európu a Spojené štáty v otázke podpory Ukrajiny. Opätovne tiež zdôraznil, že Ukrajina nikdy neuzná svoje okupované územia za ruské. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



„Jeho (Putinova) kremeľská mašinéria na tom pracuje už viac ako rok, rozdeľuje Európu, rozdeľuje Európsku úniu, rozdeľuje Spojené štáty štáty zvnútra, pokiaľ ide o podporu Ukrajine,“ povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident uviedol, že s výsledkami summitu je spokojný. S každým ďalším stretnutím je podľa neho „pozícia jasnejšia a silnejšia“, a to napriek menším rozdielom medzi 30 krajinami z „koalície ochotných“.



„Spája nás to, že všetci podporujú, vyslovujú sa za podporu Ukrajiny, za bezpečnostné záruky pre nás a to je veľmi dôležité, sú na našej strane,“ povedal novinárom.



Lídri na štvrtkovom summite podľa Zelenského vyslali Rusku jasný signál o tom, že nemôže rozhodovať o „personálnej sile“ ukrajinských ozbrojených síl. Európski predstavitelia sa na stretnutí zhodli, že silná ukrajinská armáda bude pre budúcu bezpečnosť Ukrajiny kľúčová. Zelenskyj si myslí, že rovnaký postoj k tejto veci by mali zachovať aj Spojené štáty.



O silách, ktoré by v budúcnosti zaisťovali ukrajinskú bezpečnosť na jej území, povedal, že „existuje veľa návrhov“ a „veľa otázok“. Odpovedí je však už podľa neho menej. Pokrok v tejto téme očakáva počas nadchádzajúcich stretnutí.



Zelenskyj sa vyjadril aj k dohode s USA o ťažbe ukrajinských nerastných surovín. Podľa jeho slov USA zmenili svoj prístup a chcú uzavrieť podrobnejšiu zmluvu. Obe strany mali na predčasne ukončenej návšteve Zelenského v Bielom dome podpísať rámcovú dohodu.



Informoval, že právnici sa v súčasnosti zaoberajú novými návrhmi a sú pripravení na ich spracovanie. „Nerád by som v USA zanechal pocit, že Ukrajina je vo všeobecnosti proti. Neustále sme prejavovali našu vôľu a vysielali pozitívne signály,“ povedal ukrajinský prezident.