Zelenskyj: Putin neprijme zamrznutý konflikt, musíme ovládnuť vzduch

Davos 16. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok počas summitu Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin sa bude usilovať o pokračovanie v invázii na Ukrajinu aj v prípade, že sa boja na rozsiahlom fronte zastavia. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Po (roku) 2014 sa objavili pokusy zmraziť konflikt v Donbase. Garantmi boli veľmi vplyvné osoby – nemecký kancelár a francúzsky prezident. No Putin je predátor, preto sa neuspokojí so zamrznutými polotovarmi," vyhlásil Zelenskyj v Davose.



Narážal tým na vojenské obsadenie Krymu vo februári až marci roku 2014 a tiež odtrhnutie ukrajinských regiónov Donbas a Luhansk. Krym obsadili "zelení mužíkovia" v uniformách bez výsostných znakov, Rusko sa k nim priznalo až omnoho neskôr. Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, obe so silnými väzbami na Rusko, vyhlásili separatisti v roku 2014.



Zelenskyj vidí riešenie súčasnej situácie v ovládnutí vzdušného priestoru.



"Ukrajina musí ovládnuť vzdušný priestor. Dokážeme to tak, ako sme ovládli aj Čierne more. (Vzdušná prevaha) nám umožní postúpiť po zemi. … Partneri vedia, koľko a čoho potrebujeme," dodal Zelenskyj.