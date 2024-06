Zelenskyj: Putinove podmienky sú ultimátami, rozpráva ako Hitler

Fasano 14. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odmietol podmienky šéfa Kremľa Vladimira Putina na okamžité prímerie na Ukrajine a začiatok rokovaní o ukončení vojny. Označil ich za ultimáta a Putinove návrhy prirovnal k politike nacistického vodcu Adolfa Hitlera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin počas piatkovej schôdzky s vedením ruského ministerstva zahraničných vecí stanovil aktuálne podmienky Ruska na ukončenie vojny. Ruský líder prisľúbil, že ak Kyjev pristúpi na podmienku stiahnutia svojich vojsk zo štyroch ukrajinských oblastí - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej - nariadi okamžité zastavenie paľby a začne mierové rokovania. Moskva tieto oblasti predvlani nelegálne anektovala, ale ovláda len časti z nich.



Ďalšou podmienkou na začiatok mierových rokovaní je, aby sa Ukrajina zriekla ambície vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) a zaviazala sa ostať neutrálnou. Putinov návrh počíta aj so zrušením sankcií uvalených na Rusko.



"Tieto posolstvá sú ultimátami. Putin ide rovnakou cestou (ako Hitler)," povedal Zelenskyj v rozhovore pre taliansku spravodajskú televíziu Sky TG24.



Podľa Zelenského nemožno Putinovým vyhláseniam veriť. Naopak, Zelenskyj je presvedčený, že Putin sa neuspokojí so zabratím štyroch ukrajinských oblastí a svoje požiadavky bude stupňovať, ako to bolo v prípade nacistického vodcu. "Dnes už hovorí o štyroch oblastiach, predtým to bol (len) Krym a Donbas," dodal.



Ruský prezident svoje podmienky predstavil v predvečer mierového summitu vo Švajčiarsku, na ktorý Moskva nebola pozvaná, avšak jeho cieľom je podľa organizátorov definovať plán, ako do procesu v budúcnosti zapojiť Kyjev aj Moskvu.