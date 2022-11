Zelenskyj: Raketa, ktorá zasiahla Poľsko, nepochybne nebola ukrajinská

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený o tom, že raketa, ktorá v utorok večer dopadla na územie Poľska a zabila tam dvoch ľudí, nebola ukrajinská. S odvolaním sa na ukrajinské médiá o tom informuje denník The Guardian a stanica Sky News.



"Nemám žiadne pochybnosti o tom, že to nebola naša raketa," uviedol v stredu Zelenskyj. Ako dodal, má v tomto smere informácie od velenia ukrajinských ozbrojených aj vzdušných síl, ktorým "nemôže nedôverovať". Ukrajine by mal byť podľa neho umožnený prístup na miesto v poľskej obci Przewodów, kde došlo k výbuchu rakety.



Zelenskyj sa takto vyjadril krátko po tom, ako na okamžitý prístup Kyjeva na miesto výbuchu apeloval aj predseda ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov, ktorý žiadal o "spoločné preskúmanie incidentu".



Utorkový výbuch v Poľsku podľa predbežných zistení NATO aj vyjadrenia Bieleho domu zrejme zapríčinila strela ukrajinskej protivzdušnej obrany namierená proti ruskej rakete.



V utorok sa však hovorilo o ruskej rakete či o "rakete ruskej výroby". Pri incidente zahynuli dvaja ľudia a ďalší štyria utrpeli zranenia, pripomína stanica Sky News.



Podľa NATO ani Varšavy dosiaľ "nič nenasvedčuje" tomu, že išlo o úmyselný útok.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki však najnovšie uviedol, že sa nedá vylúčiť, že išlo o provokáciu. "Nemôžeme vylúčiť, že ostreľovanie ukrajinskej infraštruktúry v blízkosti hraníc bolo úmyselnou provokáciou vykonanou v nádeji, že takáto situácia môže nastať," povedal poslancom poľského parlamentu.



Ukrajina bola v priebehu utorka terčom rozsiahlych raketových útokov zo strany Ruska.