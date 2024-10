Zelenskyj rokoval s Bidenom o implementácii víťazného plánu

Kyjev 17. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že telefonicky rokoval so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom o ďalšej vojenskej pomoci a implementácii tzv. víťazného plánu. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Hovorili sme o zbraniach dlhého doletu, o schôdzke na (základni) Ramstein za niekoľko týždňov. Rokovali sme tiež o tom, ako budú naše tímy pracovať na jednotlivých bodoch víťazného plánu," povedal Zelenskyj vo videoodkaze zverejnenom na platforme Telegram.



Biden v stredajšom telefonickom rozhovore prisľúbil Zelenskému vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 425 miliónov dolárov, oznámil Biely dom.



Ukrajinský prezident v stredu predstavil svoj dlho očakávaný tzv. víťazný plán, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku.



Plán má podľa ukrajinského prezidenta päť bodov a tri tajné prílohy. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Počíta tiež s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.



Biden plánuje v novembri usporiadať online rokovanie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na úrovni lídrov štátov, na ktorom majú medzinárodní partneri prerokovať ďalšiu pomoc Kyjevu.



Schôdzka sa mala pôvodne uskutočniť v sobotu 12. októbra na základni Ramstein v Nemecku a mal ju hostiť Biden. Prezident USA však návštevu Nemecka odložil, aby mohol dohliadať na prípravy a reakciu na hurikán Milton, ktorý minulý týždeň zasiahol Floridu.