Zelenskyj rokoval s kráľom Jordánska o možnej obrannej spolupráci
Ukrajina tento týždeň uzavrela dohody o spolupráci v oblasti obrany so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom.
Autor TASR
29. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v oznámil, že počas nedeľňajšej návštevy Jordánska rokoval s tamojším kráľom Abdalláhom II. o možnej spolupráci ich krajín v oblasti obrany. Ukrajina je podľa neho otvorená spoločnej práci na obrane proti dronovým a raketovým útokom, informuje TASR.
Ukrajina tento týždeň uzavrela dohody o spolupráci v oblasti obrany so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom. Okrem nich podľa Zelenského poskytuje svoje odborné znalosti týkajúce sa dronov a ich ničenia aj Kuvajtu a Jordánsku.
Útoky Iránu v odvete za izraelské a americké údery podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu vyslala Ukrajina viac než 200 svojich odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov.
„Z vlastnej skúsenosti vieme, že bez jednotného systému je jednoducho nemožné zabezpečiť komplexnú ochranu obyvateľstva a kritickej infraštruktúry. Takýto systém máme, pretože už piaty rok, čo Rusko vedie vojnu, sme nútení brániť sa proti jeho neustálym útokom vrátane tých, ktoré sa uskutočňujú pomocou iránskych dronov,“ napísal na sieti X Zelenskyj po stretnutí s jordánskym kráľom.
Popri potenciálnej obrannej spolupráci lídri hovorili aj o celkovej situácii na Blízkom východe a v Perzskom zálive. Zelenskyj v príspevku tiež zdôraznil, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité, aby tie štáty, ktorým ponúka svoje znalosti, mohli prispieť k posilneniu jej vlastnej obrany.
Ukrajina na zostreľovanie ruských dronov využíva kombináciu lacných prostriedkov na ich zachytávanie, protivzdušných diel a zariadení na rušenie signálu, napísala agentúra AFP. Svoju protidronovú obranu Kyjev považuje za najlepšiu na svete.
