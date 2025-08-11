< sekcia Zahraničie
Zelenskyj rokoval s lídrami Indie a Saudskej Arábie o podpore Ukrajiny
India je významným odberateľom ruskej ropy a Saudská Arábia sa ponúkla ako sprostredkovateľ konfliktu.
Kyjev 11. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonicky rokoval s lídrami Indie a Saudskej Arábie v snahe získať podporu mimo Európy pred plánovaným stretnutím šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina o vojne na Ukrajine.
Zelenskyj v nedeľu získal diplomatickú podporu od Európy a Severoatlantickej aliancie, no podľa agentúry Reuters panujú obavy, že americký a ruský líder by mohli chcieť diktovať podmienky ukončenia viac než trojročného konfliktu.
V samostatných vyhláseniach ukrajinský prezident oznámil, že hovoril s indickým premiérom Naréndrom Módím a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorí doteraz zaujímali opatrné diplomatické postoje k ruskej invázii na Ukrajinu.
India je významným odberateľom ruskej ropy a Saudská Arábia sa ponúkla ako sprostredkovateľ konfliktu. Zelenskyj počas rokovaní zdôraznil potrebu posilniť pozíciu Ukrajiny v každom mierovom procese.
„Komunikácia s lídrami prebieha prakticky nepretržite – sme v neustálom kontakte,“ napísal na sociálnej sieti X. „Teraz je moment, keď existuje reálna šanca dosiahnuť mier.“
Pri rozhovore s Módím ukrajinský prezident diskutoval aj o sankciách na ruskú ropu. Trump minulý týždeň uvalil dodatočné clo 25 percent na indický tovar, a to najmä pre pokračujúci dovoz ruskej ropy do Indie. Zelenskyj vyzval lídrov s výrazným vplyvom na Rusko, aby prijali opatrenia na obmedzenie exportu ruskej energie a tým znížili schopnosť Moskvy financovať vojnu.
Trump a Putin sa majú stretnúť v piatok v americkom štáte Aljaška. Šéf Bieleho domu o tom informoval ešte minulý piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social a stretnutie následne potvrdila aj ruská strana. Európski ani ukrajinskí predstavitelia na tento summit zatiaľ pozvaní nie sú.
