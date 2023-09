Zelenskyj rokoval so sudánskym lídrom o skupinách spájaných s Ruskom

Kyjev 23. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že sa stretol so šéfom sudánskej armády a hlavou sudánskej Rady suverenity generálom Abdalom Fattáhom Burhánom, s ktorým rokoval o ozbrojených skupinách financovaných Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj priblížil, že stretnutie sa uskutočnilo na írskom letisku Shannon, pričom nebolo vopred naplánované. Burhán je od vojenského prevratu z roku 2021 považovaný za de facto vládcu Sudánu



"Hovorili sme o našich spoločných výzvach, a to aktivitách nelegálnych ozbrojených skupín financovaných Ruskom," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



Zároveň poďakoval Sudánu, ktorý je v súčasnosti zmietaný občianskou vojnou, za podporu Ukrajiny.



Ruská žoldnierska Vagnerova skupina, ktorá počas invázie Ruska pôsobila aj na Ukrajine, je podľa západných diplomatov a médií prítomná aj v Sudáne, čo však vagnerovci popierajú.



Televízia CNN pritom v stredu s odvolaním sa nemenovaný zdroj z ukrajinskej armády informovala, že ukrajinské špeciálne jednotky možno stoja za viacerými dronovými útokmi a tiež pozemnou vojenskou operáciou namierenou proti milíciám podporovaným Vagnerovou skupinou v Sudáne. Vojenská operácia bola údajne namierená proti sudánskemu polovojenskému zoskupeniu Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré už niekoľko mesiacov bojuje so sudánskou armádou vedenou Burhánom o ovládnutie krajiny.