Zelenskyj rokoval so zástupcami dolnej komory parlamentu ČR

Praha 5. mája (TASR) - Druhý deň návštevy v Českej republike odštartoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Poslaneckej snemovni, kde ho v pondelok krátko pred pol desiatou prijala predsedníčka Markéta Pekarová Adamová a následne rokoval so zástupcami vedenia dolnej komory českého parlamentu. Na stretnutí sa zúčastnili všetci podpredsedovia snemovne, píše TASR podľa správy portálu Novinky.cz.



Rokovanie sa týkalo aktuálnej situácie na Ukrajine, Zelenskyj sa po ňom poďakoval Česku za podporu, obzvlášť za muničnú iniciatívu. „Na Ukrajine si veľmi vážime všetku pomoc, ktorej sa nám dostáva od Českej republiky. Ukrajinci sú najmä veľmi vďační za muničnú iniciatívu. Berieme to ako spoločný boj proti terorizmu,“ povedal.



Pekarová Adamová zase ocenila statočnosť Ukrajincov a Zelenského uistila ho o tom, že ČR bude jeho krajinu naďalej podporovať, a to vojensky aj humanitárne. V mene Česka sa poďakovala ukrajinským vojakom za to, že „už tri roky držia Rusov a nepustili ich ďalej do Európy“. Dodala, že tak chránia aj ČR.



Zároveň uviedla, že okupované ukrajinské územia vrátane Krymu Česko nepovažujeme a nikdy nebude považovať za súčasť Ruskej federácie. „Rusko nesmie byť za svoju nevyprovokovanú agresiu odmenené ukrajinskými územnými ústupkami - takýto postup by znamenal koniec medzinárodného poriadku, ako ho poznáme. Naším bytostným záujmom a dlhodobým cieľom preto zostáva dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ dodala po rokovaní, na ktorom podľa jej slov odsúdili ruskú agresiu všetci prítomní podpredsedovia Snemovne vrátane zástupcov z opozičného ANO.



Z dolnej komory parlamentu sa Zelenskyj presunul na Úrad vlády, kde rokuje s českým premiérom Petrom Fialom. V priebehu pondelka ešte navštívi Senát a stretne sa so študentmi, ukrajinskou komunitou v ČR či so zástupcami zbrojárskych firiem.



Zelenskyj s manželkou Olenou prišli v nedeľu do Česka na dvojdňovú oficiálnu návštevu. Ešte v prvý deň sa stretli s českým prezidentom Petrom Pavlom a jeho manželkou.



Zelenskyj s Pavlom hovorili o situácii na bojisku v Ukrajine či českej muničnej iniciatíve, ktorú Zelenskyj označil za „excelentne fungujúcu“. Preberali aj povojnovú obnovu Ukrajiny či vyhliadky na mierové rokovania. O týchto témach by mal ukrajinský prezident v pondelok rokovať aj s Fialom. Zelenskyj taktiež ešte v nedeľu ocenil podporu Česka na ceste Ukrajiny do EÚ, no zároveň kritizoval politikov, ktorí tento proces blokujú.