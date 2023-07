Zelenskyj rokoval v Bulharsku o vojenskej pomoci

Sofia 6. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rokoval vo štvrtok počas návštevy Bulharska o vojenskej pomoci Ukrajine. Bulharský parlament zároveň podporil vstup Ukrajiny do NATO po skončení vojny s Ruskom, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Počas krátkej návštevy, ktorú absolvoval Zelenskyj na pozvanie novej prozápadnej vlády, rokoval aj o európskej integrácii a energetickej spolupráci.



"Stretol som sa bulharským premiérom Nikolajom Denkovom, Hlavným cieľom našich rokovaní je, samozrejme, bezpečnosť našich krajín a našej celej Európy a podpora a spolupráca v oblasti obrany. Hlavnou prioritou sú energie a posilnenie našej jednoty v Európe," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii po stretnutiach s tamojšími predstaviteľmi bránil právo Ukrajiny bojovať proti ruskej agresii a žiadať pri tom o pomoc iné štáty.



Bulharský premiér po rokovaniach poukázal na podporu územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Bulharska, ktoré je členom Európskej únie i NATO. "Bulharsko pevne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, pretože sme presvedčený, že nezávislá a zvrchovaná Ukrajina je kľúčom k euroatlantickej bezpečnosti v regióne," uviedol Denkov.



Bulharský parlament vo štvrtok schválil deklaráciu, v ktorej podporil vstup Ukrajiny do NATO po skončení vojny s Ruskom. Dokument, ktorý vyzýva na pokračovanie vojenskej a technickej pomoci pre brániacu sa Ukrajinu, podporila väčšina poslancov. Proti bola Bulharská socialistická strana (BSP) a nacionalistickí proruskí poslanci.



Zelenskyj sa neskôr stretol aj s bulharským prezidentom Rumanom Radevom, ktorý nesúhlasil s poskytovaním vojenského materiálu Ukrajine. "Trvám na to, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a že posielaním väčšieho počtu zbraní sa nevyrieši," uviedol Radev. Zároveň vyzval na "nepretržité snahy o deeskaláciu, prímerie a mierové riešenie prostriedkami diplomacie".



Napriek tomu, že úloha prezidenta v Bulharsku je z veľkej časti reprezentatívna, poskytuje platformu na ovplyvňovanie verejnej mienky. Veľká časť bulharskej populácie pritom sympatizuje s Ruskom, aj v dôsledku historických a kultúrnych väzieb medzi oboma krajinami, píše AP.