Zelenskyj: Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom budú pokračovať v utorok

Kyjev 15. marca 2022 (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer prostredníctvom videa uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou budú pokračovať v utorok po tom, čo ich v priebehu dňa prerušili. Ako ohlásil predtým Zelenského poradca Mychajlo Podoľak, išlo o technickú prestávku. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Zelenskyj priblížil, že dostal informácie, že rokovania ukrajinskej delegácie s ruskou stranou prebiehali "celkom dobre". "Uvidíme však. Pokračovať budú zajtra," dodal.



Ako ďalej povedal, o úsilí ukončiť vojnu s Ruskom "spravodlivým mierom" hovoril aj s izraelským premiérom Naftalim Bennettom.



Pondelkové rokovania prebiehali virtuálne a nie za osobnej účasti vyjednávačov, ako tomu bolo počas predošlých troch kôl rozhovorov. Ukrajinskí vyjednávači sa tak v súčasnosti nachádzajú v Kyjeve, pričom stretnutia sa uskutočnili na bieloruských hraniciach.



Zelenskyj vo svojom prejave podľa britskej stanice BBC tiež uviedol, že ukrajinské sily pomohli v pondelok dostať do bezpečia 3806 ľudí utekajúcich z Kyjevskej a Luhanskej oblasti. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková predtým uviedla, že cez sedem humanitárnych koridorov sa podarilo evakuovať viac než 4000 osôb. Prezident dodal, že konvoj so 100 tonami zásob pre obliehané mesto Mariupol na juhu krajiny je už tretí deň uviaznutý v meste Berďansk.



Ohľadom ruskej armády Zelenskyj poznamenal, že vojaci sú "zmätení", keďže "nečakali taký odpor" od Ukrajincov. "Utekajú z bojiska. Opúšťajú (vojenské) vybavenie," tvrdil Zelenskyj vo videu na Facebooku, ktorého prepis priniesol denník The Guardian. "Trofeje si berieme a využívame ich na ochranu Ukrajiny. Dnes sú ruskí vojaci v skutočnosti jednými zo zásobovateľov vybavenia našej armády," podotkol.



Zelenskyj sa v ruštine prihovoril i ruským vojakom. "Ruskí dôstojníci, už ste všetko pochopili. Nebudete schopní Ukrajine nič vziať. Zoberiete (ľuďom) životy - je vás mnoho - ale prídete aj o svoje vlastné životy," poznamenal. "Za čo zomierate? Viem, chcete prežiť. Z odpočúvaných telefonátov vieme, čo si naozaj myslíte o tejto vojne, o tejto hanbe a o vašom štáte," povedal.



"Preto vám ponúkam na výber: V mene Ukrajincov vám dáme šancu na život. Ak sa vzdáte našim silám, budeme s vami zaobchádzať tak, ako sa má zaobchádzať s ľuďmi - dôstojne. Tak, ako s vami nezaobchádzajú vo vašej armáde. A tak, ako vaša armáda nezaobchádza s našimi ľuďmi. Vyberte si," zvolal.



Zelenskyj sa tiež poďakoval ruským civilistom, ktorí protestujú proti vojne a snažia sa šíriť pravdu a nie dezinformácie. Osobnú vďaku vyjadril zamestnankyni prvého kanálu ruskej štátnej televízie, ktorá v v pondelok večer narušila vysielanie hlavných správ s plagátom s protivojnovými heslami. Divákov vyzývala, aby "neverili propagande". Marina Ovsiannikovová bola za tento prejav podľa ľudskoprávnych organizácií zadržaná.



"Som vďačný tým Rusom, ktorí sa neprestávajú snažiť v šírení pravdy, ktorí bojujú proti dezinformáciám a svojim priateľom a rodine hovoria skutočné fakty," uviedol Zelenskyj. Ocenil ľudí, ktorí sa neboja demonštrovať. "Pokiaľ vaša krajina nie je úplne uzatvorená od zvyšku sveta a nemení sa na obrovskú Severnú Kóreu, musíte bojovať, nesmiete premrhať svoju šancu," apeloval.