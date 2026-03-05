Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Rokovania o Ukrajine sú pozastavené

Na snímke ukrajinsky prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Ruská armáda aj v stredu pokračovala na Ukrajine v útokoch, ktoré si opäť vyžiadali aj životy civilistov.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 5. marca (TASR) - Rokovania medzi Moskvou, Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny na Ukrajine sú momentálne prerušené kvôli eskalácii konfliktu na Blízkom východe, uviedol v stredu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov však ukrajinskí emisári so zástupcami USA komunikujú „prakticky denne“ a diplomatická práca sa obnoví, hneď ako to bezpečnostná situácia a politický kontext umožnia. „Ukrajina je na to pripravená,“ dodal Zelenskyj podľa britskej stanice BBC, píše TASR.

V Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny pri ruskom mínometnom útoku prišli o život dve ženy vo veku 27 a 64 rokov, uviedla ukrajinská prokuratúra, ktorá takéto prípady vyšetruje ako vojnový zločin.

V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zabil ruský dron 49-ročnú ženu, ktorá sa viezla na bicykli v obci Novodmytrivka. Podľa šéfa regionálnej správy Olexandra Prokudina dron zasiahol ženu do chrbta a jej zranenia boli smrteľné.

Ďalšie dve obete na životoch - 76-ročnú ženu a 35-ročného muža - si vyžiadal útok v meste Cherson, ktoré sa nachádza prakticky na línii frontu pri rieke Dneper. Druhý breh Dnepra je obsadený ruskou armádou.

Rusko pokračovalo aj v útokoch na ukrajinskej železnici: v Mykolajivskej oblasti zasiahol dron prázdny vlak, pričom bol však zranený železničiar, napísal v stredu ráno na platforme Telegram ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba.

Ruská raketa dnes podľa Kulebu zasiahla aj budovu stanice v juhoukrajinskej Odeskej oblasti. Zranenia utrpeli štyria ľudia vrátane dvoch detí.

Ukrajinské dronové útoky na svojom území hlásili aj úrady niekoľkých oblastí v európskej časti Ruska.
.

