Zelenskyj: Rokujeme o bezpečnosti vývozu obilnín s Tureckom a OSN

Kyjev 5. júla (TASR) – Ukrajina vedie rozhovory s Tureckom a Organizáciou Spojených národov (OSN) o zárukách týkajúcich sa vývozu obilnín z ukrajinských prístavov, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"V súčasnosti prebiehajú rozhovory s Tureckom a OSN a našimi zástupcami, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť obilia opúšťajúceho naše prístavy," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou, ktorá v pondelok navštívila Ukrajinu.



"Je veľmi dôležité, že niekto garantuje bezpečnosť lodí pre túto alebo inú krajinu – okrem Ruska, ktorému nedôverujeme. Potrebujeme bezpečnosť pre lode, ktoré sem prídu naložiť potraviny," uviedol ukrajinský líder.



Zelenskyj dodal, že Ukrajina v tejto záležitosti rokuje "priamo" s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, pričom svetová organizácia zohráva vedúcu úlohu a nie je len prostredníkom.



V posledných týždňoch sa objavili správy, že takéto rozhovory by sa čoskoro mali odohrávať v Turecku, informovala agentúra Reuters.